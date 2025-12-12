Dolar
Hafta sonu yurtta parçalı bulutlu bir hava bekleniyor

Hafta sonu yurdun büyük bir kesiminde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Hafta sonu yurtta parçalı bulutlu bir hava bekleniyor

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu yurdun büyük kesiminde parçalı bulutlu hava görülecek.

Yarın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinde ise yağmur ve sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, rüzgar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek.

Pazar günü ise yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ile Muğla kıyıları ve Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, yurdun diğer kesimleri az bulutlu ve açık olacak. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

