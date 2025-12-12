Dolar
Gündem

Ankara-İstanbul hattında 14 Aralık'tan itibaren cuma ve pazar günleri ek YHT seferi düzenlenecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ, artan yolcu talebini karşılamak için 14 Aralık'tan itibaren cuma ve pazar akşamları Ankara-İstanbul-Ankara arasında karşılıklı işleyecek Yüksek Hızlı Tren ek seferleri düzenleneceğini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Ankara-İstanbul hattında 14 Aralık'tan itibaren cuma ve pazar günleri ek YHT seferi düzenlenecek

Ankara

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, artan yolcu talebini karşılamak için 14 Aralık'tan itibaren cuma ve pazar akşamları Ankara-İstanbul-Ankara arasında karşılıklı işleyecek Yüksek Hızlı Tren (YHT) ek seferleri düzenleneceğini bildirdi.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin NSosyal hesabından konuya ilişkin yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Artan yolcu talebini karşılamak için 14 Aralık 2025'ten itibaren cuma ve pazar akşamları Ankara-İstanbul-Ankara arasında karşılıklı işleyecek YHT ek seferleri düzenlenecektir. Ankara'dan İstanbul'a hareket saati 21.00, varış 01.15. İstanbul'dan Ankara'ya hareket saati 20.24, varış ise 00.48. Önemle duyurulur."

