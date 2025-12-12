Dolar
12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
ABD’nin yeni stratejik öncelikleri dünyayı nasıl etkileyecek?

Ankara

ABD Başkanı Trump’ın ülkenin stratejik önceliklerini yeniden belirlediği belge hem bölgemiz hem de dünya genelinde nasıl sonuçlar getirebilir? Trump’ın yeni stratejiyi uygulamaya gücü ve zamanı var mı? Türkiye ve bölgemiz için bu yeni belge ne ifade ediyor? Tüm boyutlarıyla Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat ile konuştuk.

