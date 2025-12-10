Dolar
Podcast

2026 Eurovision'da İsrail’i sahnede görmek istemeyen ülkeler ne dedi?

Ümmühan Atak  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
2026 Eurovision'da İsrail’i sahnede görmek istemeyen ülkeler ne dedi?

Ankara

Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulunda, İsrail'in, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylamaktan kaçınılıp yarışmasına izin verilmesinin ardından birçok ülke yarışmaya katılmayacağını duyurarak boykot kararı aldı. İspanya başta olmak üzere, Hollanda, İrlanda ve Slovenya da, “Gazze’deki tutumu” sebebiyle İsrail’i yarışmada görmek istemedi. Yaşananları ve tartışmaları Anadolu Ajansı Madrid Muhabiri Şenhan Bolelli ile konuştuk.

