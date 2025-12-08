Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde Genel Kurul'a hitap ediyor.
Podcast

Devrim sonrası Suriye’de neler yaşandı?

63 yıllık Esed rejiminin ardından Suriye 1 yılda nasıl bir çehreye büründü? Muhalefetin başarısında hangi faktörler rol oynadı? Yeni Suriye'nin önündeki sınavlar neler? Türkiye Araştırmaları Vakfı (TAV) Araştırmacısı Ahmet Arda Şensoy ile konuştuk.

08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Devrim sonrası Suriye’de neler yaşandı?

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet projesidir
Ilgaz'da çam ağaçlarıyla bütünleşen sis dron ile görüntülendi
Kars'ta yeni evlenen çiftlere 6 ay kira ve 200 bin lira eşya desteği
Kars'ta şehir merkezi, Ardahan'da ise yüksek kesimler karla kaplandı
Osmaniye'de yangından etkilenen 45 hektarlık alan 7 bin 500 fidanla yeşertilecek

