Yapay zeka yeni nesil film üretimini nasıl etkiliyor?
Ankara
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi koordinatörlüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali (T-AIFF)" bugün başladı. Üç gün sürecek festivalin detaylarını ve yapay zekanın yeni nesil film üretim süreçlerini nasıl beslediğini Festival Direktörlerinden, Marmara Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Kapır ile konuştuk.