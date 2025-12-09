Dolar
Yapay zeka yeni nesil film üretimini nasıl etkiliyor?

Ümmühan Atak  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Yapay zeka yeni nesil film üretimini nasıl etkiliyor?

Ankara

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi koordinatörlüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen “Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali (T-AIFF)” bugün başladı. Üç gün sürecek festivalin detaylarını ve yapay zekanın yeni nesil film üretim süreçlerini nasıl beslediğini Festival Direktörlerinden, Marmara Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Kapır ile konuştuk.

