İklim krizinde çözüm arayışları Türkiye'de odaklanıyor
Ankara
Geçtiğimiz hafta Fas'ta düzenlenen Dünya Su Kongresi'nde bayrak Türkiye'ye devredildi. 2026'da COP31'den sonra, 2027'de de Dünya Su Kongresi ile Türkiye dünyanın yaklaşan küresel sorunlarına cevap arayacağı zemini sunacak. Türkiye Su Enstitüsü Politika Geliştirme Koordinatörü Dr. Tuğba Evrim Maden zirvelerden neler beklenebileceğini anlattı.