Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dolmabahçe Ofisi’nde “Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları 5. Toplantısı”nda konuşuyor.
İklim krizinde çözüm arayışları Türkiye'de odaklanıyor

Ömer Faruk Çalışkan  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
İklim krizinde çözüm arayışları Türkiye'de odaklanıyor

Ankara

Geçtiğimiz hafta Fas’ta düzenlenen Dünya Su Kongresi’nde bayrak Türkiye’ye devredildi. 2026’da COP31’den sonra, 2027’de de Dünya Su Kongresi ile Türkiye dünyanın yaklaşan küresel sorunlarına cevap arayacağı zemini sunacak. Türkiye Su Enstitüsü Politika Geliştirme Koordinatörü Dr. Tuğba Evrim Maden zirvelerden neler beklenebileceğini anlattı.

