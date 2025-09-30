Dolar
Trump’ın Gazze planı ne öneriyor?

Faruk Çalışkan  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Trump'ın Gazze planı ne öneriyor?

Ankara

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun dün akşam Washington’da ilan ettiği Gazze barış planının muhtevasını ve nelere yol açabileceğini Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ile konuştuk.

