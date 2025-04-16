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Kültür

Pink Floyd, 25 Nisan'da Zorlu PSM'de konser verecek

Ünlü rock grubu Pink Floyd, Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle bir araya gelecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Pink Floyd, 25 Nisan'da Zorlu PSM'de konser verecek

İstanbul

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, topluluk 25 Nisan'da sahnede olacak.

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"Pulse" turnesinin 30. yılına özel hazırlanan konserde, grubun ikonik albümlerinden parçalar dinleyicilerle buluşacak. Repertuvarda "The Division Bell", "The Wall", "The Dark Side of the Moon" ve "Wish You Were Here"ın arasında olduğu bir seçki yer alacak.

Grup, 1967 tarihli "Astronomy Domine" ve hayranların yoğun ilgisiyle listeye giren "Not Now John" şarkılarını da hayranları için yorumlayacak.


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