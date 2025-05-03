Dolar
38.57
Euro
43.58
Altın
3,240.74
ETH/USDT
1,829.00
BTC/USDT
96,240.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri başladı

Edirne'de, baharın habercisi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, müzik gruplarının konserleri ve dans gösterileriyle başladı.

Cihan Demirci  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri başladı

Edirne

Sarayiçi'ndeki şenlik alanına gelen ziyaretçiler, Edirne Emniyet Müdürlüğü polis noktasındaki kontrollerin ardından giriş yaptı. Şenliklerin ilk gününde katılımcılar, yerel grupların konserleri ve dans ekiplerinin gösterileriyle eğlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, etkinlik alanını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliklere yoğun katılım olduğunu belirterek, "Az önce Emniyet Müdürümüz ile beraberdik ve sayılar üzerine konuştuk, çok ciddi bir sayıyla başlangıç yaptık. Şehrin her yerinde muazzam bir hareketlilik var. Pazartesi günü ateşimizin yanması, konserlerimiz ve etkinliklerimizle tüm Türkiye'ye enerjimizi göndereceğiz." dedi.

Şenliklere ilk kez katıldığını söyleyen Tülay Kale de organizasyondan memnun kaldığını ifade etti. Şenliklerin 4 güne çıkarılmasının doğru bir karar olduğunu dile getiren Kale, "Çok güzel, çok memnunuz. Herkes gelip eğlensin. Kakava ateşinin yakılacağı günü bekliyoruz. Kakava'nın huzur, bolluk ve bereket getirmesini dileriz." diye konuştu.

Katılımcılardan Duygu Salma da Kakava ateşinin yakılacağı 5 Mayıs Pazartesi günü eğlencenin daha da artacağını söyledi.

Şenliklerin ikinci gününde de müzik gruplarının konserleri ve dans gösterileri devam edecek. Coşku, 5 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da geleneksel Kakava ateşinin yakılmasıyla zirveye çıkacak. Şenlikler, 6 Mayıs sabaha karşı nehir kenarında yapılacak ritüellerle sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM "Aile Yılı" kapsamındaki projelerde "Evli ama çocuksuz çiftlerin aile sayılmadığı" iddiasını yalanlandı
Mersin'de mağazanın tavanının çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı
Tatar: Türkiye'nin savunma sanayisinde başarılarına vesile olan tüm kuruluşlar Türk dünyasının gurur abideleridir
Umman-Türkiye İş Konseyi Başkanı: İki ülke arasında güçlü iş birliği fırsatları var
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Benzer haberler

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri başladı

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet