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Sanatçı Yusuf Güney'in Mehmetçik hassasiyeti

Sanatçı Güney, "Konserlerimde Mehmetçiği en ufak şekilde mutlu edebiliyorsam ne mutlu bana. Bu ülkenin ekmeğini yiyorsak bunu yapmak zorundayız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" açıklamasında bulundu.

Cihan Demirci   | 01.03.2020
Sanatçı Yusuf Güney'in Mehmetçik hassasiyeti Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Türkiye'de özellikle askerlere verdiği moral konserleriyle adından söz ettiren sanatçı Yusuf Güney, Mehmetçiğe sevgisiyle dikkati çekiyor.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye gelen Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçiğin vatan savunması için yaptığı fedakarlıkların yanında kendi yaptıklarının lafının bile edilemeyeceğini söyledi. Askerlere moral vermek için konserler düzenlediğini belirten Güney, "Konserlerimde Mehmetçiği en ufak şekilde mutlu edebiliyorsam ne mutlu bana. Bu ülkenin ekmeğini yiyorsak bunu yapmak zorundayız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır." dedi.

Güney, konserlerinde duygulu anlar yaşadığını anlatarak şöyle devam etti:

"Hakkari Yüksekova'da konser vermiştim. Konserin ardından 3 bin 200 rakımlı üs bölgesindeki karakola gittim. Orada 1,5 aydır görev yapan bir uzman çavuş kardeşim beni görünce çok şaşırdı, gözleri doldu. Fotoğraf çektirdik, 'Fotoğrafı yayınlama ağabeyim, ailem burada görev yaptığımı bilmiyor, onlara şehir merkezinden fotoğraf çekip gönderiyorum.' dedi. Bu fedakarlık ve hassasiyet karşısında ben de çok duygulandım."

"Öncelikle birlik, beraberliğimizi korumamız lazım"

Güney, Mehmetçiğe "Beni bir vatandaş, sanatçı olarak gör. Sizler için bir şeyler yapmak istiyorum." dediğinde askerin ona "Bizleri unutma ağabey. O yeter bize, buraya gelmen bile bize dünyaları verdi." cevabını verdiğini dile getirdi.

Mehmetçiğin vatanı savunmak için büyük fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Güney, şöyle konuştu:

"Jandarma Genel Komutanımız, Kara Kuvvetleri Komutanımız, Genelkurmay Başkanımız, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarımız da konserlerle ilgili her türlü imkanı sağlıyorlar, sağ olsunlar. Önceden bu imkanlar yoktu. Çok ciddi şekilde vizyon değişikliği yapıldı. Asker, sanatçı ve vatandaşın birebir iletişim içerisinde olmalarını sağladıkları için onlara saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum."

Güney, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirterek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Dünyanın gözünün Türkiye'nin üzerinde olduğunu ifade eden Güney, "Dış güçlere kendimizi ezdirmemek için öncelikle birlik beraberliğimizi korumamız lazım. Bu da askerimiz, polisimiz, emniyet teşkilatımız, Mehmetçiğimiz ile el ele kol kola tek bir çatı altında dimdik durmaktan geçiyor." diye konuştu.

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