Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye ilişkin soruşturmada 4 gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Hz. Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karikatür çizimini yapan D.P'nin gözaltına alındığı bildirildi.
Ankara
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür çizimi yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inançlara yönelik saygısızlığın asla kabul edilemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:
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"Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir. Milyonlarca Müslüman'ın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır."
Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye ilişkin soruşturmada 4 gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür çizimi yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıkça, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür çizimi yayımlanmasına ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, karikatürü çizen kişi ile derginin 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü hakkında gözaltı kararı verildi.
Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yapan kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yapan D.P'nin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimizin karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum, bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.
❝Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 30, 2025
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mizah dergisinde Hazreti Muhammed’in karikatürünü çizen kişinin gözaltına alındığını açıkladı ⤵️
— Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye… pic.twitter.com/klSQixJdz4
Derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, başlatılan soruşturmada, derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı verildi.
Soruşturma kapsamında, derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı alındığı, sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.
❝Hadsiz derginin grafikeri C.O. ile yazı işleri müdürü Z.A. da yakalanarak gözaltına alındı❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 30, 2025
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazreti Muhammed’in karikatür çiziminin yayımlandığı derginin grafikeri ile yazı işleri müdürünün de gözaltına alındığını bildirdi… https://t.co/Jm1BMMcZ1G pic.twitter.com/sNrsYt5Caz
Derginin grafikeri, yazı işleri müdürü ve müessese müdürü gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hadsiz derginin grafikeri C.O. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Sevgili Peygamberimize (S.A.V.) yönelik gerçekleştirilen bu alçaklık hukuk önünde hak ettiği cezayı görecektir." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, yazı işleri müdürü Z.A.'nın da gözaltına alındığını belirterek, "Emniyet güçlerimizden de adaletten de kaçamayacaksınız. Peygamber Efendimizi (S.A.V.) çizme hadsizliğini yapan derginin yazı işleri müdürü Z.A. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet güçlerimiz tarafından Peygamber Efendimizi çizme hadsizliğini yapan derginin Müessese Müdürü A.Y. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.
Soruşturmada gözaltı sayısı 4'e yükseldi
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan müessese müdürü Ali Yavuz da polis ekiplerince gözaltına alındı.
Soruşturmada, derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlivan gözaltına alınmış, imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün ile yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.
Bakanlardan tepkiler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu alçak provokasyonu yapanların iyi bilmesi gerekiyor ki, bu aziz millet ifade özgürlüğü kisvesi altında Peygamberine dil uzatılmasını asla sineye çekmez." ifadesini kullandı.
Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Leman isimli sözde derginin başrolünde olduğu rezaletin adı ne mizah olabilir ne de ifade özgürlüğü. Alemlere rahmet olarak gönderilen yüce önderimiz Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ve Hz. Musa'yı tasvir cüreti sınırları aşmış, milletin canından aziz bildiği kutsalına saldırıya varmıştır. Milyarlarca insanın kutsalına saldırmak marifet, rezilliği sanat diye pazarlamak cesaret sanılıyor. Bu alçak provokasyonu yapanların iyi bilmesi gerekiyor ki, bu aziz millet ifade özgürlüğü kisvesi altında Peygamberine dil uzatılmasını asla sineye çekmez. Bu çürümüş zihniyetin temsilcileri yaptıkları terbiyesizliğin ve hadsizliğin hesabını hem vicdan hem de hukuk önünde verecektir."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Karikatür dergisi olduğu iddia edilen paçavranın yaptığı alçak provokasyonu lanetliyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Alemlerin Sultanı Peygamber Efendimize, Hz. Musa Peygamberimize, inançlarımıza karşı herhangi bir saygısızlığa asla geçit vermeyiz. Karikatür dergisi olduğu iddia edilen paçavranın yaptığı alçak provokasyonu lanetliyorum."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Karikatür adı altında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e, Hazreti Musa'ya, kutsalımıza, inancımıza saygısızlıkta bulunanları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Karikatür adı altında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e, Hazreti Musa'ya, kutsalımıza, inancımıza saygısızlıkta bulunanları şiddetle kınıyorum. Leman adlı derginin hadsiz tutumu asla mizah olamaz. Provokasyon amacı taşıyan karikatür basın özgürlüğüyle kesinlikle bağdaşmaz, bu ancak ve ancak onların köhnemiş zihniyetlerinin bir yansımasıdır."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayınlanmasını kınadı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Peygamber Efendimizin hayasızca karikatürize edilmesini şiddetle kınıyorum. Yapılan basın özgürlüğü değildir. Yapılan ifade özgürlüğü değildir. Dini değerlerimizi aşağılayan, Müslümanların vicdanında derin yaralar açan bu tür girişimler provokasyon amaçlıdır ve buna cüret edenler hukuk önünde hesap verecektir. Peygamber Efendimizin karikatürünü yaparak hakaret eden bu zihniyeti lanetliyorum."
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karikatürü yayımlayan dergiye tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Sözde bir karikatür dergisinde, alemlere rahmet olarak gönderilen yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ve Hazreti Musa'nın karikatür adı altında saygısızca tasvir edilmesini kınıyorum. Provokasyon amacı güden bu menfur tasvirler, basın özgürlüğüyle asla bağdaşamaz ve savunulamaz. Milletimizin ve İslam aleminin kutsal değerlerine saldıranlar, hukuk önünde hesap verecekleri gibi milletimiz nezdinde de hak ettikleri karşılığı bulacaklardır."
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sözde mizah dergisi maskesiyle Peygamber Efendimize (S.A.V) hakaret eden bu edepsiz yayıncılığı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sözde mizah dergisi maskesiyle Peygamber Efendimize (S.A.V) hakaret eden bu edepsiz yayıncılığı şiddetle kınıyorum. Basın özgürlüğü, kutsallarımıza saldırının kalkanı olamaz. Hukuk nezdinde gereken hesabın sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın. Milletimiz, bu sistematik provokasyonlara karşı sağduyusunu koruyacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de değerlerimize yönelik her türlü ahlaksızlığa karşı kararlılıkla set çekecektir."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bir dergide yayımlanan, alemlere rahmet ve insanlığa rehber olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (S.A.V) ve yine peygamberimiz kabul ettiğimiz Hz. Musa Efendimize yönelik yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Bu ne basın özgürlüğüdür, ne mizahtır. Bu, insanlık için en güzel örnek olan Peygamberi'ne sevdalı Müslümanlara karşı yapılan provokasyon ve edepsizliktir, had bilmezliktir, suçtur. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti olarak bu paçavra ve şahıslar hakkında gerekeni yapacaktır. Bu tür alçak hareketlere asla sessiz kalmayacağız."
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve Hz. Musa'ya hakaret eden bu kifayetsiz dergi bozuntusunu ve temsil ettiği zihniyeti çok iyi tanıyoruz. Hiçbir inanç, hiçbir kutsal; mizah ya da sanat adı altında hedef alınamaz. Bu yapılan, milletin inancına, kutsalına dil uzatmak, değerlerimize açıkça saldırmaktır. Lanetliyorum!"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi.
Memişoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimize ve Hz. Musa'ya yönelik yapılan hadsiz ve alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. İfade özgürlüğü kisvesi altında kutsallarımızı hedef alan bu hayasızlık, ne mizah ne de fikir beyanı olabilir. Bu hastalıklı zihniyetle mücadelemiz ebediyete dek sürecek."
İletişim Başkanı Altun: Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür çizimi yayımlanmasını kınayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir." ifadesini kullandı.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden birtakım kendini bilmez güruhun yönettiği ahlaksız neşriyatın Alemlerin Efendisi Hz. Peygamberimize (s.a.s.) yönelik saygısızlık içeren karikatürlerini şiddetle kınıyoruz. Müslümanların biricik rehberi Efendimize yönelik bu hakaret ve saygısızlık, basın özgürlüğüyle maskelenemez. Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır. Bu sistematik tahriklere karşı provokasyonlara mahal vermeden sağduyuyu kuşanarak hareket etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir."
"Vatandaşlarımızın sükunetini koruması ve tahriklere kapılmaması büyük önem arz etmektedir"
Altun, sosyal medya hesabından, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan bir mizah dergisine ilişkin açıklama yaptı.
"Leman adlı neşriyatta Peygamber Efendimizin (s.a.s.) ahlaksızca çizilmesi kabul edilemez bir provokasyondur. " ifadelerini kullanan Altun, "Devletimizin tüm birimleri, inanç ve değerlerimize yönelik bu çirkin saldırıya karşı gerekli müdahaleyi yapmaktadır. Vatandaşlarımızın sükunetini koruması ve tahriklere kapılmaması büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Altun, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adli soruşturma başlatıldığını belirtti.
Altun, açıklamasında şunları kaydetti:
"İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerinin hızlı operasyonu neticesinde, bu hayasız çizimi yapan D.P. ile birlikte Z.A. ve C.O. adlı şahıslar da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Bazı dergi yöneticileri hakkında da gözaltı kararı bulunmaktadır. Dergiye ait bina şu anda tamamen emniyet güçlerimizin kontrolü altındadır ve boş durumdadır. Olayın tüm sorumlularının adalete teslim edilmesi için devletimiz çalışmaktadır. Konunun üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Emniyet güçlerimizin aldığı önlemler sayesinde, dergi çevresinde oluşabilecek istenmeyen olayların önüne geçilmektedir. Unutmayalım ki, bu tür olaylarda hedef, toplumsal birliğimize ve kardeşliğimize zarar vermektir. Vatandaşlarımızdan sükunetlerini korumalarını ve tahriklere kapılmamalarını önemle rica ediyoruz."
AK Parti Sözcüsü Çelik: Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karikatür çiziminin yayımlanmasına tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Kutsallarımıza yapılan saygısızlık nefret suçudur ve lanetli bir eylemdir. Avrupa'daki faşistlerin kutsallarımıza dönük saygısızlığıyla nasıl mücadele ediyorsak, bu lanetli eylemlerle de öyle mücadele edeceğiz."
İstanbul Valisi Gül: Milletimizin inancına uzanan hiçbir alçaklığa sessiz kalmayacağız
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Hz. Peygamberimize yönelik çirkin karikatür çizimi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TCK 216. madde kapsamında adli soruşturma başlatmış, 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Kutsallarımıza saldırarak toplumu provoke etmeye çalışan bu zihniyete karşı hukuk devleti gereğini yapmaktadır. Milletimizin inancına uzanan hiçbir alçaklığa sessiz kalmayacağız."
İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara uyarı
İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlara, sokaklarda ya da dijital mecralarda hukuki sorunlara yol açacak davranışlarda bulunmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed'e yönelik yapılan her saygısızlığın, herkesin yüreğinde derin bir yara açtığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu çirkin saldırılar asla fikir ya da mizah değil, doğrudan inançlarımızı hedef alan bilinçli ve sistematik provokasyonlardır. Devletimiz, hukuki süreçleri kararlılıkla yürütmektedir. Hemşehrilerimizin bu kirli oyuna gelerek sokaklarda ya da dijital mecralarda hukuki sorunlara yol açacak davranışlarda bulunmasını istemiyoruz. Haklı olduğumuz bir meselede haksız duruma düşmek, işte provokatörlerin tam olarak istediği şey budur. Lütfen sağduyunuzu koruyun, vakarla hareket edin. İnancımızı savunurken hukuk zemininden ayrılmayın."
Vali Gül'den dergiye yönelik gösteri yapanlara dağılma çağrısı
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şahıstan 3’ü güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. Göstericiler arasına karışan bazı kişilerin provokatif eylemlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın zarar görmemesi ve kamu düzeninin korunması adına gösteri yapan grupların dağılması önem arz etmektedir. Sebebi ne olursa olsun, hiç kimsenin suç işleme hakkı ve özgürlüğü yoktur."
İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Peygamber Efendimiz'e yönelik yapılan karikatürize etme hadsizliğini şiddetle kınıyorum. Bu alçak eyleme ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Peygamberimize karşı yapılan bu saygısızlık, hukuk önünde hak ettiği en ağır karşılığı bulacaktır."
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sorumlulara hak ettikleri ceza verilmelidir
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karikatür çizimi yayımlayan dergiye tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s) ve Hazreti Musa (a.s.)'a karikatür yoluyla saygısızlık yaparak nefret suçu işleyen Leman Dergisini şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Yapılan bu alçakça saygısızlığın hesabı hukuk çerçevesinde en kısa zamanda sorulmalı, sorumlulara hak ettikleri ceza verilmelidir. Geçmiş yayınlarında da aynı şekilde Müslümanları rencide eden, kutsallarımızla alay eden çizimlere yer veren sözde karikatür dergisinin bu tutumu hiçbir şekilde basın ve ifade özgürlüğü ile gerekçelendirilemez."
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: Bu milletin inançlarına, kutsallarına saldırarak gündem oluşturmak ne sanat ne de basın özgürlüğüdür
Özdemir, sözde karikatür çizimi şiddetle kınadığını ifade ederek, "Bu, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa ve Hazreti Musa'ya karşı kasıtlı ve alenen yapılmış alçak bir saldırıdır. Bu milletin inançlarına, kutsallarına saldırarak gündem oluşturmak ne sanat ne de basın özgürlüğüdür." değerlendirmesinde bulundu.
Bu tür saldırıların amacının toplumda kaos ve gerilim üretmek olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:
"Bu nedenle vatandaşlarımızı soğukkanlılığa, sağduyuya ve hukuki sürece güvenmeye davet ediyorum. Bu oyuna gelmeyeceğiz, sokakları tahrik zeminine çevirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz, bununla birlikte inançlarımızla dalga geçilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."
Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, sözde karikatür bahanesiyle yapılan provokasyonun ne sanatla ne ifade özgürlüğüyle açıklanamayacağını vurgulayarak, "Bu, doğrudan inançlarımıza ve toplumsal barışımıza yönelik bilinçli bir saldırı. Leman dergisinin ilk skandalı değil, belli ki son da olmayacak. Devletimiz gereğini yaptı, yapıyor. Kutsallarımıza saldıranlar daima karşısında bizi bulacak." ifadelerini kullandı.
"Bu millet, Peygamber sevgisini kalbinde taşır"
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, hakaret içeren sözde mizahı en sert şekilde lanetlediğini belirterek, "İnancımıza, değerlerimize ve kutsallarımıza yönelik bu seviyesiz saldırı, ifade özgürlüğü değil, açık bir nefret ve düşmanlıktır. Toplumumuzun vicdanında çoktan mahkum edilen bu alçaklığın, adalet önünde de en ağır şekilde karşılık bulmasını temenni ediyorum." paylaşımı yaptı.
Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Bir mizah dergisinin yayımladığı, alemlere rahmet Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatür hakkında uzun uzun yazsak da 'o' zihniyetin anlayacağını zannetmiyorum. Lafı uzatmaya gerek yok, lanetlediğimiz bu eylemin karşısındaki çizgimiz nettir." değerlendirmesinde bulundu.
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise karikatüre imza atan, kendini mizah dergisi olarak tanımlayan grubun çirkin yayınını lanetlediğini belirterek, "İfade özgürlüğü bahanesiyle kutsallarımıza yapılan bu alçakça saldırıyı asla kabul edemem. Bu kirli zihniyetin, aziz milletimiz nezdinde de hiçbir zaman karşılık bulmayacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz, paylaşımında şunları kaydetti:
"Karikatür bahanesiyle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Hazreti Musa'ya yönelik yapılan bu alçakça saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. Bu tür eylemler, ifade ya da basın özgürlüğü değil, apaçık bir din düşmanlığı ve bilinçli bir provokasyondur. Leman dergisi tarafından sergilenen bu sorumsuz yaklaşım hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu millet, Peygamber sevgisini kalbinde taşır. Bu sevgiyi hedef alanlar bilsinler ki bu topraklarda kutsallara uzanan her el, halkın vicdanına çarparak geri döner."
"Bu tür hadsiz girişimler açık bir nefret suçudur"
Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş da paylaşımında dergiyi lanetleyerek, "En kıymetlimiz Efendimize dil uzatma hadsizliğinde bulunanların yaptıkları mizah değil, alenen alçaklıktır. Aziz milletimizin vicdan mahkemesinde mahkum olan bu çukur zihniyetin, hukuk nezdinde de hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır." açıklamasında bulundu.
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, dergiyi şiddetle kınadığını belirterek, "Milletimizin inançlarına ve kutsallarına dil uzatmak, hiçbir şekilde ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez, bu tür hadsiz girişimler açık bir nefret suçudur. Bu çirkin saldırının hesabının, ilgili mercilerce süratle sorulacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Hazreti Muhammed'e yönelik çirkin karikatürü şiddetle kınadığını vurgulayarak, "İfade özgürlüğü kisvesi altında yapılan bu provokasyonlar, milletimizin sağduyusuyla ve hukukun gücüyle karşılıksız kalmayacaktır. Değerlerimize uzanan her dile karşı dimdik duracak, inancımızı ve mukaddesatımızı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz." paylaşımını yaptı.
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise paylaşımında "Peygamber Efendimize yönelik yapılan hadsizliği şiddetle kınıyorum. İnançlarımızla alay etmek ne özgürlükle ne de mizahla açıklanabilir. Milletimizin değerlerine uzanan bu tarz saygısızlıklar asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de "İnançlarımız bizim değerlerimiz, kutsallarımızdır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya yönelik yapılan, mizah adı altındaki hakaret ve saygısızlığı şiddetle kınıyoruz. Devletimiz ve milletimiz bu alçaklığa ve provokasyona izin vermeyecektir. İfade özgürlüğü adı altında dini değerlere saldırı yapılamaz." değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul'da STK'lerden dergiye tepki
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Bu milletin kalbinde hicretten bir iz, Bedir'den bir ruh, Medine'den bir terbiye vardır. Biz, O'nun (s.a.v) adını yüreğimize ve hayatımıza nakşeden bir nesiliz. Bu memlekette 'mizah' adı altında değerlerimize kin kusan bir dergi çıkacaksa ya kapısına kilit vursun ya da gerçek amacına dönsün. Bu topraklarda inancımıza hakaret edenlere yer yok, hesabını vereceklere yol çok." ifadelerini kullandı.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), "Toplumun inancını 'mizah' kisvesi altında hedef alan, dini değerleri küçümsemeyi marifet sayan Leman Dergisi ve benzeri yapıların provokasyon peşinde olduğunu gayet iyi biliyoruz! Ortaya çıkarmak istedikleri iklimin kime, nasıl hizmet edeceğinin de farkındayız. Fakat seviyesiz ironileri ve edepten nasibini almamış karikatürleri ile bunu başaramayacaklar. Tarih, ismini kimsenin hatırlamadığı nice yetenekli şarlatanla doluyken hafife aldıkları değerler daima yaşayacak!" paylaşımını yaptı.
İletişim Platformu, "İfade ve basın özgürlüğü, İslam'a ve İslami değerlere saldırmak için silah olarak kullanılamaz. Özgürlük sınırsızlık, sorumsuzluk, aklına her geleni sayfalara boca etmek demek değildir. Bu tahrik ve saldırıların tekrarlanmaması için gereken ne ise ivedilikle yapılmalı." paylaşımında bulundu.
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfından (TÜRGEV) yapılan paylaşımda, "Toplumun dini inançlarını hedef alan Leman Dergisi'ndeki seviyesiz içeriği reddediyoruz. Hiç kimsenin, mizah bahanesiyle kutsallarımıza dil uzatma hakkı yoktur. Toplumda nefret ve gerilim yaratmaya hizmet eden bu anlayışı asla kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, derginin Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki İmam Adnan Sokak'taki binasının önünde toplanan bir grup, çeşitli sloganlar atarak Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına tepki gösterdi.
Polis ekipleri bölgede önlem alırken, derginin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı.
Gruptakiler, yatsı ezanının okunmasının ardından İstiklal Caddesi'nde namaz kıldı.
Grup üyelerinin bekleyişleri sırasında bariyerleri zorlaması üzerine polis biber gazıyla müdahalede bulundu.
Gruptakilerin dergi binasının bulunduğu sokağın girişinde bekleyişi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.