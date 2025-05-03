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Teknoloji, TEKNOFEST

T625 GÖKBEY ilk deniz aşırı uçuşunu yaptı

Türkiye'nin ilk milli Genel Maksat Helikopteri T625 GÖKBEY, bugün ilk deniz aşırı uçuşunu başarıyla tamamlayarak TEKNOFEST kapsamında KKTC'ye ulaştı.

Abdulkadir Günyol  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
T625 GÖKBEY ilk deniz aşırı uçuşunu yaptı

Lefkoşa

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk milli Genel Maksat Helikopteri T625 GÖKBEY, Jandarma Genel Komutanlığına teslimatının ardından bugün ilk deniz aşırı uçuşunu başarıyla tamamlayarak TEKNOFEST kapsamında KKTC'ye ulaştı. Milli gücümüz, Gök Vatanımızda başarılarımıza başarı katmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

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