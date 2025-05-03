Dolar
38.57
Euro
43.58
Altın
3,240.74
ETH/USDT
1,829.00
BTC/USDT
96,198.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST KKTC'nin teknoloji yarışmalarında 4 ana kategoride birinciler belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST kapsamındaki teknoloji yarışmalarında 4 ana kategoride birinci olanlara ödülleri takdim edildi.

Tolga Yanık  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
TEKNOFEST KKTC'nin teknoloji yarışmalarında 4 ana kategoride birinciler belli oldu Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Lefkoşa

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC devam ediyor.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TEKNOFEST KKTC kapsamında 13 alt kategorisi bulunan 6 teknoloji yarışması düzenlendi. Bu yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu.

Teknoloji üretme ve geliştirme yolculuğunda 1083 yarışmacının oluşturduğu 268 finalist takım kıyasıya rekabet etti.

4 ana kategoride birincilere ödülleri takdim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, Turizm Teknolojileri Yarışması, Sosyal İnovasyon Yarışması, TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması ve TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması'nda birinci olan takımlara ödülleri takdim edildi.

Turizm Teknolojileri Yarışması'nda lise seviyesinde E-Tümen takımı, üniversite ve üzeri seviyede ise Qızılqaya-BHOS takımı birinci oldu.

Sosyal İnovasyon Yarışması'nda ilkokul seviyesinde Tim 3 takımı, ortaokul seviyesinde Maarif Scientist 25 takımı, lise seviyesinde Wobbly Table, üniversite ve üzeri seviyede RD TEAM takımı birinciliği elde etti.

TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması'nın da ortaokul seviyesinde TeknoKafalar takımı, lise seviyesinde RoboSümer takımı birinci oldu.

TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması'nın tarım kategorisinde Heavy Metal takımı, çevre ve enerji kategorisinde PAGİT Spektrum: DEEPNETS takımı birinciliğe layık görüldü.

Festival yarın gerçekleştirilecek etkinliklerin ardından sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM "Aile Yılı" kapsamındaki projelerde "Evli ama çocuksuz çiftlerin aile sayılmadığı" iddiasını yalanlandı
Mersin'de mağazanın tavanının çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı
Tatar: Türkiye'nin savunma sanayisinde başarılarına vesile olan tüm kuruluşlar Türk dünyasının gurur abideleridir
Umman-Türkiye İş Konseyi Başkanı: İki ülke arasında güçlü iş birliği fırsatları var
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Benzer haberler

TEKNOFEST KKTC'nin teknoloji yarışmalarında 4 ana kategoride birinciler belli oldu

TEKNOFEST KKTC'nin teknoloji yarışmalarında 4 ana kategoride birinciler belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST gençliğiyle nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz

Üniversite öğrencilerinin çözünebilir balıkçı ağı projesi TEKNOFEST KKTC'de birinci oldu

Kıbrıslı öğrencilerin sanal gerçeklik projesi, Bellapais Manastırı'nı TEKNOFEST ziyaretçileriyle buluşturuyor

Kıbrıslı öğrencilerin sanal gerçeklik projesi, Bellapais Manastırı'nı TEKNOFEST ziyaretçileriyle buluşturuyor
KKTC, e-Devlet ile dijital dünyaya taşınıyor

KKTC, e-Devlet ile dijital dünyaya taşınıyor
Entertech İstanbul Teknokent, TEKNOFEST KKTC'de girişimcilik programlarını tanıtıyor

Entertech İstanbul Teknokent, TEKNOFEST KKTC'de girişimcilik programlarını tanıtıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet