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Sarıyer'de çöken yol trafiğe kapatıldı

Sarıyer'de gece saatlerinde çökme meydana gelen Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.

Mücahit Türetken, Başak Akbulut Yazar  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Sarıyer'de çöken yol trafiğe kapatıldı Fotoğraf: Mücahit Türetken/AA

İstanbul

Maslak'ta Eski Büyükdere Caddesi'nde bir inşaat sahasının hemen yanında bulunan yol çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, yolun iki şeridinde oluşan çukurun etrafını şeritlerle kapatıp bölgeye uyarı levhaları yerleştirdi.

03.05.2025

İGDAŞ ekipleri ise çukurda küçük çaplı patlama meydana gelmesi üzerine tedbiren doğal gaz akışını kesti.

Trafiğe kapatılan caddede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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