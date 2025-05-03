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Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından imzalanan milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Büşranur Keskinkılıç  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC arasında 21 Mart 2025'te imzalanan "2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına karar verildi.

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Anlaşma, iki ülke arasındaki iktisadi ve mali işbirliğinin sürdürülmesini öngörüyor.

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