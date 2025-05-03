Dolar
38.57
Euro
43.58
Altın
3,240.74
ETH/USDT
1,822.20
BTC/USDT
95,948.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İkinci dönem hakim ve savcı yardımcılarının atamaları gerçekleştirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2. dönem hakim ve savcı yardımcılarının atama sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Abdullah Sarica  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
İkinci dönem hakim ve savcı yardımcılarının atamaları gerçekleştirildi

Ankara

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakim ve savcı yetiştirme modelinde köklü değişiklik getirerek Türk yargısında mesleğe hazırlığı daha güçlü ve etkin kılmayı hedefledikleri hakim ve savcı yardımcılığı sistemi kapsamında, sınavlarında başarılı olan 2. dönem hakim ve savcı yardımcılarının atama sürecini tamamladıklarını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Hakim ve savcı yardımcılığı sistemiyle 1 yılı Türkiye Adalet Akademisi'nde, 2 yılı tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisiyle geçirilecek 3 yıllık sürede teorik bilgiyle sınırlı kalınmayacak, pratiği bilen, deneyimli, donanımlı yargı mensupları yetişecek. Hakimlik ve savcılığa geçişte daha sağlam ve ölçülebilir bir hazırlık süreci oluşturulacak. Atamalarını gerçekleştirdiğimiz hakim ve savcı yardımcılarımıza eğitim ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum."

991 hakim ve savcı yardımcısının ataması yapıldı

Öte yandan, Bakanlıktan atamalara ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, 991 hakim ve savcı yardımcısının ataması yapılırken, güvenlik ve arşiv araştırmaları ile askerlik görevleri nedeniyle atama işlemleri henüz tamamlanamayan adayların süreçleri ise devam ediyor.

Adli yargı hakim ve savcı yardımcısı olarak, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan 850 adaydan 842'si atandı. Bunların 774'ü açıktan, 68'i ise naklen göreve yerleştirildi.

Avukatlıktan adli yargı hakim ve savcı yardımcılığına geçişte ise sınavı kazanan 100 adaydan 99'unun ataması tamamlandı.

İdari yargı hakim yardımcılığında da sınavda başarı gösteren 50 adayın tamamı atandı. Bu adaylardan 46'sı açıktan, 4'ü naklen görevlendirildi.

Ataması yapılanlar, görevlerine 13-15 Mayıs'ta başlayacak. Başlayış işlemleri, Ankara Adliyesi ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yalova'nın Armutlu kıyılarında müsilaj görüldü
Başakşehir'de motosikletlinin adeta ölümden döndüğü kaza anı kamerada
"Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı
Esenyurt'ta tehlikeli araç kullanan servis sürücüleri yakalandı
İkinci dönem hakim ve savcı yardımcılarının atamaları gerçekleştirildi

Benzer haberler

İkinci dönem hakim ve savcı yardımcılarının atamaları gerçekleştirildi

İkinci dönem hakim ve savcı yardımcılarının atamaları gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı

Adalet Bakanı Tunç: Terörsüz Türkiye sürecinde odaklanılan nokta terör örgütünün kendisini feshetmesidir

Adalet Bakanı Tunç: Türk yargısı yalnızca Anayasa'ya, hukuka ve milletin iradesine bağlıdır

Adalet Bakanı Tunç: Türk yargısı yalnızca Anayasa'ya, hukuka ve milletin iradesine bağlıdır
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti heyetini kabul etti

Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti heyetini kabul etti
Adalet Bakanı Tunç: Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, vatanımıza ve bağımsızlığımıza daima sahip çıkacaktır

Adalet Bakanı Tunç: Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, vatanımıza ve bağımsızlığımıza daima sahip çıkacaktır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet