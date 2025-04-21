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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı 2024 Yılı Genel Kurul Toplantısı Davet Duyurusu

Anadolu Ajansı 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 7 Mayıs 2025 tarihinde Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 132 Çankaya/Ankara adresinde yapılacak.

21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Anadolu Ajansı 2024 Yılı Genel Kurul Toplantısı Davet Duyurusu

ANADOLU AJANSI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı, 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 11:00'de Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 132 Çankaya / ANKARA adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere yapılacaktır. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 437 nci maddesi uyarınca şirketin aşağıda yazılı merkez adresinde, şirketin 2024 yılına ait Finansal tablolar ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkez adresi olan ; Eti Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No:132 Çankaya/ ANKARA adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Serdar KARAGÖZ 
  Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                    

ANADOLU AJANSI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi


1) Açılış ve Saygı Duruşu,

2) Toplantı Başkanlığının Seçimi,

3) Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi,

4) Bağımsız denetim şirketince hazırlanan 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması

5) Şirketin 2024 yılına ait finansal tabloların okunması ve onaylanması,

6) Yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetçinin 2024 yılına İlişkin İbra Edilmesi,

7) Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,

8) Türk Ticaret Kanunu Düzenlemeleri Gereğince 2025 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçiminin Yapılması,

9) Şirket esas sözleşmesinin ; 3, 4, 6, 12, 14, 15, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 ncu maddesinin tadili hususunda karar alınması,

10) Anadolu Ajansının kuracağı şirketlerle ilgili değerlendirme,

11) Dilek ve temenniler,

12) Kapanış.


VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz “ANADOLU AJANSI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ”nin 07/05/2025 tarihinde, saat. 11.00’de Eti Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No:132 Çankaya/ ANKARA adresinde geçekleştirilecek 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ...............................'nu temsilci tayin ettim.

Vekaleti verenin 

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı  :

Sermaye miktarı                     :

Pay adedi                                :

Adresi                                     :


Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir


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