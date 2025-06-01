Tokat'ta minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
Tokat'ta taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Tokat
Ağrı'dan Sakarya'daki taziyeye gidenleri taşıyan A.K. (47) idaresindeki 04 AAT 332 plakalı minibüs, Tokat-Reşadiye kara yolu Muhtardüzü köyü yakınlarında devrildi.
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Kazada, sürücü ile araçtaki 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.