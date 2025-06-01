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Tokat'ta minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Tokat'ta taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Ekber Türkoğlu  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Tokat'ta minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Tokat

Ağrı'dan Sakarya'daki taziyeye gidenleri taşıyan A.K. (47) idaresindeki 04 AAT 332 plakalı minibüs, Tokat-Reşadiye kara yolu Muhtardüzü köyü yakınlarında devrildi.

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Kazada, sürücü ile araçtaki 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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