Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 12.26'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Özlüce Barajı olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Bingöl'ün Kiğı ilçesine 1,57 kilometre uzaklıkta olan depremin 7,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum veya can kaybı ihbarı alınmamıştır. Ekiplerimiz sahada gelişmeleri yakından takip etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, 'Rabbim beterinden korusun' diyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.