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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 12.26'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - VTR -
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Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 12.26'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Buğrahan Ayhan  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Özlüce Barajı olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesine 1,57 kilometre uzaklıkta olan depremin 7,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum veya can kaybı ihbarı alınmamıştır. Ekiplerimiz sahada gelişmeleri yakından takip etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, 'Rabbim beterinden korusun' diyoruz."

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