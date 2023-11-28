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Ankara'da direğe çarpan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da yol kenarındaki direğe çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Ankara'da direğe çarpan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Berke Bayur - AA

Ankara

Alınan bilgiye göre, Ankara-Kırıkkale yolunda sol şeritten ilerleyen A.B. yönetimindeki 06 BP 3988 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle radar uyarı tabelası ve kameralarının bulunduğu direğe çarptı.

Olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü A.B. ile araçta bulunan M.B. ve E.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye ulaştırılan 1 yaşındaki A.U.U. da yaşamını yitirdi.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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