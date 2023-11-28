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Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Norveçli ve İsveçli mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştü.

Can Efesoy  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Norveçli ve İsveçli mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yaptığı ikili temaslar kapsamında, Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ve İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile bir araya geldi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde gerçekleşen her iki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, Gazze’deki son durum ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci de ele alındı.



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