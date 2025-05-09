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TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel ile ilgili TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun görev süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Semih Erdoğdu  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

Ankara

Söz konusu meclis araştırma komisyonunun görev süresinin bir ay uzatılmasına dair TBMM kararı, 7 Mayıs tarihli Genel Kurul'un 84'üncü birleşiminde alındı.

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TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
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