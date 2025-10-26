Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,112.64
ETH/USDT
4,093.10
BTC/USDT
113,921.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak gösteri uçuşu için Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

Zehra Tekeci Eser  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

SOLOTÜRK pilotları Anıtkabir semalarındaki çevre tanıma uçuşu kapsamında çeşitli manevralar yaptı.

Vatandaşlar, başkentin birçok noktasında, uçuşu ilgi ve heyecanla takip etti ve SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Çevre tanıma uçuşu, yaklaşık 25 dakika sürdü.

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da Kurtuluş Savaşı Müzesi (Birinci TBMM Binası) çevresinde kortej selamlama uçuşu, saat 14.40'ta Anıtkabir ve çevresinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Eski BM Filistin Raportörü Falk, Gazze Mahkemesinin nihai kararını açıklaması üzerine konuştu
İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'yi ziyaret edecek
Bakan Tunç: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bakanlıkça gerçekleştirdiğimiz çalışmalar paylaşılacak
Fethiye'de F-16'lar gösteri uçuşu yaptı

Benzer haberler

Bakan Tunç: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bakanlıkça gerçekleştirdiğimiz çalışmalar paylaşılacak

Bakan Tunç: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bakanlıkça gerçekleştirdiğimiz çalışmalar paylaşılacak

SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı

Bakan Bak, 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu etkinliğine katıldı

SOLOTÜRK Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı
Milli Mücadele'nin yansıması "Mefkure Kartları" 29 Ekim'de sergilenecek

Milli Mücadele'nin yansıması "Mefkure Kartları" 29 Ekim'de sergilenecek
Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak

Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet