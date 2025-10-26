Dolar
logo
Gündem

Ardahan'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Ardahan'da gün boyunca devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Günay Nuh  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Ardahan'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor Fotoğraf: Günay Nuh - AA

Ardahan

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Kentte gün boyunca devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar, Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun yanı sıra, Sahara mevkisi ve Sulakyurt köyü yaylalarını da beyaza bürüdü.

Yetkililer, ilerleyen saatlerde soğuk hava nedeniyle yüksek noktalarda gizli buzlanmanın oluşabileceğini belirterek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

