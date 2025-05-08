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Ataşehir'de İETT otobüsü ile kamyonetin çarpışması trafik yoğunluğuna neden oldu

Ataşehir'de İETT otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kaza, trafik yoğunluğuna yol açtı.

Adem Koç  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Ataşehir'de İETT otobüsü ile kamyonetin çarpışması trafik yoğunluğuna neden oldu

İstanbul

Çekmeköy Parseller Mahallesi-Kadıköy seferini yapan 14BK hat numaralı İETT otobüsü, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir kamyonetle çarpıştı.

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Kazanın ardından sürücüler araçlarından inerken, yolcular da otobüsü boşalttı.

Araçların yolu kapatması nedeniyle trafik akışı durdu.

Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, aracıyla ilerleyemeyen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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