Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, mevkidaşı bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gelişmeler ele alındı.
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