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Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, mevkidaşı bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gelişmeler ele alındı.

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