Bakan Fidan, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjındaki oturuma katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) marjında yapılan oturuma katıldı.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından Varşova'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ilişkin paylaşım yapıldı.
Bakanımız @HakanFidan, Varşova’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) marjında gerçekleştirilen oturuma katıldı. pic.twitter.com/TH6j4aFWXq— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 8, 2025
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Gymnich marjında yapılan oturuma katıldığı belirtildi.
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