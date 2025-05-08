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Politika

Bakan Fidan, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjındaki oturuma katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) marjında yapılan oturuma katıldı.

Gökhan Çeliker, Tuğba Altun  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Bakan Fidan, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjındaki oturuma katıldı

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından Varşova'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Gymnich marjında yapılan oturuma katıldığı belirtildi.​​​​​​​

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