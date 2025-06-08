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Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Mesut Karaduman, Muhammet Fatih Gökmen  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ/Kırıkkale

Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.

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Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

Kara yolundaki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

"Kilit kavşak"ta dönüş yoğunluğu

Bayram için memleketlerine gidenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de bayramın 3. gününde trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

Trafik polisleri de ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

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