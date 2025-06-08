Dolar
39.22
Euro
44.69
Altın
3,310.05
ETH/USDT
2,506.60
BTC/USDT
105,563.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Van'da kaçak avlanmış 19 ton 200 kilogram inci kefali ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince geçen hafta yapılan denetimlerde kaçak avlanan 19 ton 200 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Yılmaz Kazandioğlu  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Van'da kaçak avlanmış 19 ton 200 kilogram inci kefali ele geçirildi

Van

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince 2-8 Haziran'da 2 bin 29 devriye faaliyeti icra edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

75 bin 213 kişi ve 72 bin 641 aracı kontrol eden ekipler, çeşitli suçlardan aranan 78 kişiyi yakaladı, bunlardan 23'ü tutuklandı.

İlçenin Yalındüzü mevkisinde İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yürütülen çalışmada, dere kenarında çuvallarda 19 ton 200 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Balıklar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
Van'da kaçak avlanmış 19 ton 200 kilogram inci kefali ele geçirildi
Bayramın üçüncü günü İstanbul'da ziyaretçi yoğunluğu
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla Gazze'deki son durumu görüştü
Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

Van'da kaçak avlanmış 19 ton 200 kilogram inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanmış 19 ton 200 kilogram inci kefali ele geçirildi

Doğa harikası Muradiye Şelalesi'nde bayram yoğunluğu

Van'da proje kapsamında besicilere dağıtılan koyun sayısı 235 bine ulaştı

Bitkin halde bulunan 4 kurt yavrusu Van'da koruma altına alındı

Bitkin halde bulunan 4 kurt yavrusu Van'da koruma altına alındı
Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı bu yıl yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı bu yıl yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti
İş yerinin terasını bitki ve kuşlar için yaşam alanına dönüştürdü

İş yerinin terasını bitki ve kuşlar için yaşam alanına dönüştürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet