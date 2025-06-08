Antalya'da iki motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde iki motosiklet ile otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Antalya
Alınan bilgiye göre, Antalya-Kemer kara yolundaki tünel girişinde sol şeride geçmeye çalışan otomobil ile iki motosiklet çarpıştı.
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İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede motosikletlerden birinde bulunan M.K. (21) ile E.E'nin (18) hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer motosikletteki M.Ö.D. (20) ve E.E. (18) ile otomobildeki S.A. (33) ve S.A. (23) yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Bakan Yerlikaya'dan kazaya ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Antalya'da iki motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin görüntüleri paylaştı.
Kurban Bayramı’nın 3. günü (bugün) 2 ocağa daha maalesef ateş düştü.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 8, 2025
Otomobil, Antalya istikametinden Kemer’e seyir halindeyken girilmez levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek istedi.
Hatalı dönüş ihlaline hız ihlali de eklenince üzücü bir kaza meydana geldi.… pic.twitter.com/64Kn8gGhhW
Bugün iki ocağa daha ateş düştüğünü belirten Yerlikaya, "Otomobil, Antalya istikametinden Kemer'e seyir halindeyken 'girilmez' levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek istedi. Hatalı dönüş ihlaline hız ihlali de eklenince üzücü bir kaza meydana geldi." ifadelerini kullandı.
Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Her zaman ifade ettiğimiz gibi, yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Hatalı şerit değiştirmekten ve aşırı hızdan kaçınalım. Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım. Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir. Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Ani manevralardan kaçınalım."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.