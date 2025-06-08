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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.

Can Efesoy  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Rutte'nin telefon görüşmesinde, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

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Görüşmede, 24-25 Haziran'da Lahey'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları da ele alındı.

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