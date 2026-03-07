Dolar
logo
Gündem

Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yaptı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na ilişkin fotoğraflara yer verildi. 

