Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na ilişkin fotoğraflara yer verildi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı heyetini kabul etti
- Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı kapsamında temaslarda bulunuyor
