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Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda Filistin’deki durum, Suriye’deki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları görüştü.

Muhammet Tarhan  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Fransız mevkidaşı Barrot telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin’deki durum, Suriye’deki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.

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