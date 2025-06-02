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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

Mehmet Şah Yılmaz  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar'ı kabul etti

Ankara/İstanbul

Bakanlık, görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Fidan'ın Cuellar'ı İstanbul'da kabul ettiği bildirildi.

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