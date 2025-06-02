Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.
Ankara/İstanbul
Bakanlık, görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
Bakanımız @HakanFidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusunda Şahsi Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar'ı İstanbul'da kabul etti.🇹🇷🇺🇳 pic.twitter.com/AgdmeuQoNe— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 2, 2025
Paylaşımda, Fidan'ın Cuellar'ı İstanbul'da kabul ettiği bildirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı