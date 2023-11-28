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İstanbul'da Şehir Hatları seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak

İstanbul Boğazı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

Başak Akbulut Yazar  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
İstanbul'da Şehir Hatları seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak

İstanbul

Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile Boğaz'ın, elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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