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Sinop'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Tuğra Y, yaralandı.

Ramazan Özcan  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Sinop'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Sinop

Yapraklı köyünde oturan Tuğra Y, motosikletiyle ilçe merkezine giderken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla Türkeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tuğra Y, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sokaktaki sahipsiz köpekler yüzünden bir çok kez kaza atlattım. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum; lütfen bu köpeklere bir çözüm bulun. Gideceğimiz yere gidemiyoruz sokaklar köpek dolu. Gittikçe çoğalıyor bu köpekler, daha büyük kazaların yaşanmaması için bu soruna kesin çözüm bulunmalıdır." dedi.

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