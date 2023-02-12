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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bulunuyor Depremde yaralanan vatandaşları taşıyan askeri uçak Atatürk Havalimanı'na indi Kahramanmaraş’ta Aydın Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Deprem bölgesindeki 46 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi

Adana'dan kalkan ve depremlerde yaralanan 46 kişi ile 19 refakatçiyi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Mehmet Ali Derdiyok   | 12.02.2023
Deprem bölgesindeki 46 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi

İstanbul

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul’a nakli devam ediyor.

Adana'dan kalkan ve içinde 46 yaralı ile 19 refakatçinin bulunduğu C-130 tipi askeri uçak, saat 22.30 sıralarında Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

Sağlık görevlilerince sedyelerle uçaktan ambulanslara alınan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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