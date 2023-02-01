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Dünya

Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'in güneydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Dilara Karataş   | 01.02.2023
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, kıyı kenti Davao de Oro'daki New Bataan bölgesine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta 6,1 büyüklüğünde kaydedildiğini açıkladı.

Ülkenin güneyindeki birkaç kentte hissedilen depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Artçı sarsıntıların beklendiği uyarısında bulunularak depremin kaynağının tektonik hareketler olduğu kaydedildi.

Depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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