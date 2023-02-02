Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde devrilen servis minibüsündeki 9 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Kocaeli
Otoyolun Gebze Balçık Gişeleri mevkisinde seyreden S.K. idaresindeki FF 6576 plakalı işçi servisi, bağlantı yolunda şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile 8 işçi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.