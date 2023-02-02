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Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde devrilen servis minibüsündeki 9 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Esmer Geçal   | 02.02.2023
Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde devrilen servis minibüsündeki 9 kişi yaralandı

Kocaeli

Otoyolun Gebze Balçık Gişeleri mevkisinde seyreden S.K. idaresindeki FF 6576 plakalı işçi servisi, bağlantı yolunda şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile 8 işçi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde devrilen servis minibüsündeki 9 kişi yaralandı
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