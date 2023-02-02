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Anadolu Otoyolu'nda yoğun sis görüş mesafesini düşürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü.

Ömer Ürer   | 02.02.2023
Anadolu Otoyolu'nda yoğun sis görüş mesafesini düşürüyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Otoyolun Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde sis etkisini gösteriyor.

Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü otoyolda polis, karayolları ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız ile yakın takip yapmama ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

Sis, kent merkezinde de etkili oluyor.

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