Anadolu Otoyolu'nda yoğun sis görüş mesafesini düşürüyor
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü.
Düzce
Otoyolun Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde sis etkisini gösteriyor.
Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü otoyolda polis, karayolları ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız ile yakın takip yapmama ve buzlanmaya karşı uyarıyor.
Sis, kent merkezinde de etkili oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.