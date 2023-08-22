Dolar
27.20
Euro
29.64
Altın
1,902.63
ETH/USDT
1,664.80
BTC/USDT
26,072.00
BIST 100
7,824.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Aydın'da eğitim uçağının düştüğü ve olayda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nda aynı mevkide meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Nuri Dinçer Akçaharman  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Anadolu Otoyolu'nda aynı mevkide meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı Fotoğraf: Nuri Dinçer Akçaharman/AA

Kocaeli

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden G.K. idaresindeki 06 CYJ 302 plakalı otomobil, Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi mevkisinde H.T. idaresindeki 50 ADC 818 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Bu sırada trafiğin yavaşlaması nedeniyle yaklaşık 100 metre geride fren yapan R.K. idaresindeki 41 RA 610 plakalı tıra, arkadan gelen R.Y. idaresindeki 50 ABF 878 plakalı minibüs çarptı. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazalarda yaralanan sürücüler R.Y. G.K ve H.T. ile eşi K.T, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolun İstanbul yönünde bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de orman yangını çıktı
Aydın'da düşen sivil eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarının çiğnenmesine göz yummayacaktır
Anadolu Otoyolu'nda aynı mevkide meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nda aynı mevkide meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda aynı mevkide meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı

Tecrübeli basketbolcu Oğuz Savaş, deneyimiyle yeni takımına katkı sağlama peşinde

Kocaeli'de Roma dönemine ait lahit parçası ele geçirildi

Kocaeli'de otobüste çarşaflı kadına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de otobüste çarşaflı kadına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Cam atıklar ustasının elinde takı ve süs eşyasına dönüşüyor

Cam atıklar ustasının elinde takı ve süs eşyasına dönüşüyor
"Can dost"lara şifa dağıtılan merkezde çocuklara da hayvan sevgisi aşılanıyor

"Can dost"lara şifa dağıtılan merkezde çocuklara da hayvan sevgisi aşılanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet