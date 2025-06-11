Dolar
39.18
Euro
44.99
Altın
3,334.12
ETH/USDT
2,825.00
BTC/USDT
110,246.00
BIST 100
9,707.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kocaeli'de denizin kıyısı turuncuya büründü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizin kıyı kesimi turuncuya dönüştü.

Melih Palas  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Kocaeli'de denizin kıyısı turuncuya büründü Fotoğraf: Melih Palas/AA

Kocaeli

Dereköy Mahallesi Kavak mevkisinde, denizin bazı kesimlerinde yer yer renk değişimleri oluşmasıyla deniz kıyısında turuncu renk görüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sabah saatlerinden itibaren oluşan renk değişiminin mevsimsel olarak fitoplankton (alg) çoğalmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HSK yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Minguzzi ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında 2 sanığın yargılanmasına başlandı
Sinop'un uluslararası seyahat acenteleri aracılığıyla dünyaya tanıtılması hedefleniyor
Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde patlama meydana geldi
Hacılar yurda dönüyor

Benzer haberler

Kocaeli'de denizin kıyısı turuncuya büründü

Kocaeli'de denizin kıyısı turuncuya büründü

Anadolu Otoyolu'nda 7 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasında

Kocaeli'nin mavi bayraklı plajlarında bayram tatili yoğunluğu

Kahvaltı sofralarının ve atıştırmalıkların vazgeçilmezi, coğrafi işaretli "İzmit simidi"

Kahvaltı sofralarının ve atıştırmalıkların vazgeçilmezi, coğrafi işaretli "İzmit simidi"
Kocaeli'de sanayi bölgesinde yaşayanlar kentsel dönüşümle yeni yaşam alanına taşınacak

Kocaeli'de sanayi bölgesinde yaşayanlar kentsel dönüşümle yeni yaşam alanına taşınacak
Kocaeli'de palet fabrikasının depolama sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'de palet fabrikasının depolama sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet