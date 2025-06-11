Kocaeli'de denizin kıyısı turuncuya büründü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizin kıyı kesimi turuncuya dönüştü.
Kocaeli
Dereköy Mahallesi Kavak mevkisinde, denizin bazı kesimlerinde yer yer renk değişimleri oluşmasıyla deniz kıyısında turuncu renk görüldü.
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Sabah saatlerinden itibaren oluşan renk değişiminin mevsimsel olarak fitoplankton (alg) çoğalmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
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