Dolar
39.18
Euro
45.01
Altın
3,334.02
ETH/USDT
2,817.80
BTC/USDT
110,096.00
BIST 100
9,706.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kayseri'de koyun ve kuzularını kaybeden besici, belediye sayesinde hayvanlarına kavuştu

Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde kaybolan koyunlar ve kuzuları, belediye tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Esma Küçükşahin  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Kayseri'de koyun ve kuzularını kaybeden besici, belediye sayesinde hayvanlarına kavuştu

Kayseri

Belediyede yapılan yazılı açıklamaya göre, Halef Hoca Mezarlığı yakınlarında başıboş gezen koyun ve kuzuların fark edilmesi üzerine, Talas Belediyesi ekipleri harekete geçti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Güvenli bir şekilde toplanan hayvanlar, geçici olarak Talas Belediyesi Pati Evi'nde özel bir alanda muhafaza altına alındı.

Burada veteriner hekimlerin kontrolünden geçirilen ve bakımları yapılan koyun ve kuzular, sahipleri bulunana kadar güvende tutuldu.

Belediyenin yaptığı araştırmalar sonucu sahibine ulaşılan küçükbaş hayvanlar, Pati Evi'nde teslim edildi.

Koyun ve kuzularına kavuşan besici Kaan Özkan, kurbanlık satışının ardından ellerinde kalan hayvanları emanet bir yere bıraktıklarını, oradan kaçtığını belirtti.

Talas Belediyesi ekiplerine ve Pati Evi çalışanlarına duyarlılıkları için teşekkür eden Özkan, kuzularına sarılarak hasret giderdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HSK yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Minguzzi ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında 2 sanığın yargılanmasına başlandı
Sinop'un uluslararası seyahat acenteleri aracılığıyla dünyaya tanıtılması hedefleniyor
Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde patlama meydana geldi
Hacılar yurda dönüyor

Benzer haberler

Kayseri'de koyun ve kuzularını kaybeden besici, belediye sayesinde hayvanlarına kavuştu

Kayseri'de koyun ve kuzularını kaybeden besici, belediye sayesinde hayvanlarına kavuştu

Muş'ta besicilerin yayla mesaisi başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet