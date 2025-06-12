Jandarmadan sanal kumar tehdidine karşı videolu uyarı
Jandarma Genel Komutanlığı, sanal kumar sitelerinden gelen mesajlara itibar eden bir kişinin başına gelebilecek olası senaryoların yer aldığı video paylaşımıyla vatandaşları uyardı.
Ankara
Komutanlığın sosyal medya hesabından "Sanal kazanç, gerçek kayıp" başlığıyla yapılan videolu paylaşımda, "Bahis ya da kumar, sadece cebinizi değil, ailenizi, huzurunuzu ve geleceğinizi de yakar. Bu tuzağa düşme, suça ortak olma." ifadelerine yer verildi.
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Videoda, kolay kazanç vaadiyle sanal kumara yönlenen kişinin yaşadığı büyük kayıplar canlandırıldı.
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Sanal kazanç,— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) May 25, 2025
Gerçek kayıp❗️❗️❗️
Bahis ya da kumar; sadece cebinizi değil, ailenizi, huzurunuzu ve geleceğinizi de yakar.
Bu tuzağa düşme, suça ortak olma!🎰#Jandarma#JandarmaAsayiş#JandarmaSiber pic.twitter.com/rN5c3J4ddK