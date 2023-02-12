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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bulunuyor Depremde yaralanan vatandaşları taşıyan askeri uçak Atatürk Havalimanı'na indi Kahramanmaraş’ta Aydın Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'te enkaz altında kalan 62 yaşındaki kadın 163 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 163. saatinde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan kadın sağ çıkarıldı.

Cebrail Caymaz   | 12.02.2023
Gaziantep'te enkaz altında kalan 62 yaşındaki kadın 163 saat sonra kurtarıldı

Gaziantep

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı askerleri, Zonguldak madencileri ile Bursa itfaiyesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Dedekorkut Caddesi CCK Apartmanı'nın enkazından 62 yaşındaki Nazife Yılmaz'ı 163 saat sonra kurtardı.

Enkazdan çıkarılan Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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