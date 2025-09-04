Suriye'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Suriye'nin Haseke kentinde saat 05.30'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Suriye'nin Haseke kenti olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesine 95,42 kilometre uzaklıktaki depremin, 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
