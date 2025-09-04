Dolar
41.16
Euro
48.09
Altın
3,530.85
ETH/USDT
4,401.60
BTC/USDT
111,062.00
BIST 100
10,737.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Suriye'nin Haseke kentinde saat 05.30'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatih Gökbulut  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Suriye'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Suriye'nin Haseke kenti olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine 95,42 kilometre uzaklıktaki depremin, 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'de keçe fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor
Sapanca Gölü'nde azalan su miktarı nedeniyle tedbir alınacak
Uşak'ta tekstil fabrikasında ve deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
İstanbul'da restoranda bıçaklanan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Erkek Basketbol Takımına tebrik

Benzer haberler

Suriye'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Suriye'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Düzce Depremi'nin merkez üssü Kaynaşlı, Japon akademisyenleri ağırladı

Türkiye, Afganistan'a 25 ton insani yardım malzemesi ulaştırdı

Türk Kızılaydan Afganistan'daki depremzedelere destek

Türk Kızılaydan Afganistan'daki depremzedelere destek
Bayırbucak Türkmenleri devrik Baas rejiminin bombardımanlarında yıkılan evlerini onarmaya çalışıyor

Bayırbucak Türkmenleri devrik Baas rejiminin bombardımanlarında yıkılan evlerini onarmaya çalışıyor
Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 1400'ü geçti

Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 1400'ü geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet