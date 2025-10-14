Dolar
Ekonomi

Deprem bölgesinin ayağa kalkması için oluşturulan Afet Yeniden İmar Fonu faaliyete geçti

Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması amacıyla kurulan Afet Yeniden İmar Fonu, faaliyetlerine tam olarak başlarken 485 milyon avroluk ilk finansmanını da aldı.

Deniz Çiçek Palabıyık, Mert Davut  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Deprem bölgesinin ayağa kalkması için oluşturulan Afet Yeniden İmar Fonu faaliyete geçti

Ankara

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre yurt dışından sağlanan finansmanın çeşitlendirilmesi ve etkin şekilde afet sonrası projelere kaynak aktarılması amacıyla geçen yıl oluşturulan Afet Yeniden İmar Fonu, kurumsal altyapısının tamamlanmasıyla faaliyetlerine odaklandı.

Fon vasıtasıyla sağlanan ilk krediye ilişkin anlaşmalar da imzalandı. Bu kapsamda, deprem bölgesinde yürütülen projelerde kullanılmak üzere Abu Dhabi Commercial Bank öncülüğünde, Doğan Yatırım Bankasının desteğiyle 485 milyon avroluk uygun koşullu finansman sağlandı.

Deprem konutlarının inşası için kullanılacak

Temin edilen kaynak, konut inşası başta olmak üzere deprem bölgesinin hızlı şekilde ayağa kaldırılması için yürütülen projelere aktarılacak.

Böylece, Bakanlık tarafından uluslararası finansman kaynaklarından deprem harcamalarına yönelik 2023 yılından bugüne kadar 7,3 milyar dolar dış finansman sağlandı.

"Fon faaliyetlerini güçlü şekilde yerine getirecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesi için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonunun kurulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Fon, amacına uygun olarak faaliyetlerini güçlü şekilde yerine getirecek. Deprem bölgesinin her zaman yanındayız. Deprem bölgesinin ekonomik kalkınması ve yeniden inşasına destek verilmesi için uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarımız sürecek."


