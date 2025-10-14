Dolar
Gündem

1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladıklarını bildirdi.

İsmet Karakaş  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı

Ankara

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yargı hizmetlerinin vatandaşlara daha etkili ve verimli şekilde sunulması için tarafsız ve bağımsız yargının insan kaynağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda hayata geçirilen uygulamalardan hakim ve savcı yardımcılığı müessesesiyle, yargının niteliğini ve niceliğini artırdıklarına işaret eden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında ilkini, 2024 yılında ise ikincisini gerçekleştirdiğimiz hakim ve savcı yardımcısı alımına bu yıl da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantımızın ardından müjdesini verdiği 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık. Bu kapsamda 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı alımını gerçekleştireceğiz."

Sınavlar 20-21 Aralık'ta yapılacak

Tunç, sınavların ÖSYM tarafından 20-21 Aralık'ta yapılacağını aktararak, sınava girecek adaylara başarılar diledi.

Sınavı kazanarak mülakat aşamasını da başarıyla tamamlayan hakim ve savcı yardımcılarının, 36 aylık eğitim sürecinin 1 yılını Türkiye Adalet Akademisinde, 2 yılını ise tecrübeli hakim ve savcıların yanında "usta-çırak ilişkisi" içerisinde çalışarak geçireceklerini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Kutsal bir mesleği icra edecek olan hakim ve savcı yardımcılarımız böylece kürsüye daha donanımlı ve güçlü bir şekilde çıkacaklar. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edecek, Türkiye Yüzyılı'nı 'adaletin yüzyılı' yapacağız."

Alım ilanıyla ilgili bilgilere Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

