Dolar
41.83
Euro
48.40
Altın
4,120.47
ETH/USDT
3,946.70
BTC/USDT
111,131.00
BIST 100
10,460.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturmada adli tıp görüşünü açıkladı

Evinin terasından düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümünün, genel beden travmasına bağlı kafatası beyin kanaması, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği belirtildi.

Başak Akbulut Yazar  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturmada adli tıp görüşünü açıkladı

İstanbul

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca, Gül Tut'un ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, 26 Eylül'de Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğünce ölü muayene ve otopsi işlemi yapılan maktulün ölümüne ilişkin istenen rapor tamamlandı.

Tut'un ölü muayenesi sırasında vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşmeyle oluşması mümkün çok sayıda travmatik emareye rastlandığı belirtilen raporda, cinsel muayenede ise akut travmatik değişim tespit edilmediği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Raporda, yüksekten düşmeyle oluşması mümkün beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edilen Tut'tan toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alınarak laboratuvara gönderildiği aktarıldı.

Laboratuvardaki histopatolojik incelemede, otopside saptanan travmatik bulgular ile uyumlu sonuçlar elde edilirken, toksikolojik incelemede Tut'un kanında 3,53 promil etanol tespit edildiği belirtildi.

Raporda, biyolojik incelemeler sırasında Tut'un vücudunda başka birine ait herhangi bir DNA profiline rastlanmadığı kaydedildi.

Elde edilen laboratuvar sonuçlarının ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu mütalaasını sundu.

Mütalaada, kanında yüksek düzeyde etil alkol tespit edilen Tut'un zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı aktarılarak, ölümünün, genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremite kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği bildirildi.

Hazırlanan mütalaa, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

⁠Olay

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, Tut'un oğlu Tuğberk Yağız ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun ifadelerine başvurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da Naip Barajı'nın doluluk oranı yağışlara rağmen artmadı
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturmada adli tıp görüşünü açıkladı
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyredecek
İzmir ve Manisa'da 6,6 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
JASAT cinayeti aydınlatınca öldürülen kadının kabrini ailesi ilk kez ziyaret etti

Benzer haberler

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturmada adli tıp görüşünü açıkladı

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturmada adli tıp görüşünü açıkladı

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili adli tıp raporu çıktı

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet